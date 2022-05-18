Це 11 БПЛА (ОТР) та 4 крилаті ракети.

Сьогодні, 17 травня, українські військові уразили 15 повітряних цілей російських окупантів.

Про це у Facebook повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

В повідомленні сказано, що протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, а ще один БПЛА та чотири крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України.

"Загалом за добу уражено 15 повітряних цілей: 11 БПЛА (ОТР); 4 крилаті ракети", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що ударна авіація Повітряних сил завдала ударів по ротно-тактичним групам окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про нові провали окупантів на Донбасі.

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