Сьогодні, 17 травня, українські військові уразили 15 повітряних цілей російських окупантів.
Про це у Facebook повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.
В повідомленні сказано, що протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, а ще один БПЛА та чотири крилаті ракети знищили зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України.
"Загалом за добу уражено 15 повітряних цілей: 11 БПЛА (ОТР); 4 крилаті ракети", - сказано в повідомленні.
Також зазначається, що ударна авіація Повітряних сил завдала ударів по ротно-тактичним групам окупантів, скупченню техніки, живій силі та складах боєприпасів ворога.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив про нові провали окупантів на Донбасі.