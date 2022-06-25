Наразі українські воїни повністю контролюють ці населені пункти.

Українські воїни звільнили від російських загарбників 5 населених пунктів на Донбасі.

Про це свідчить карта бойових дій, опублікована європейськими експертами у Twitter Ukraine War Map.

Звільнено населені пункти Золота Нива, Пречистівка, Новомайорське, Шевченко та Єгорівка. Усі вони розташовані в Донецькій області.

"Україна повернула собі контроль над Золотою Нивою, Пречистівкою, Новомайорським, Шевченком та Єгорівкою", – зазначають експерти.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти відступили на декількох ділянках Бахмутського напрямку. З метою сприяння діям угруповання на напрямку зосередження основних зусиль, окупанти намагаються на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках утримувати зайняті рубежі. На Запорізькому напрямку – ведуть оборону.

Крім того, ворог намагався взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка - вів бій у напрямку Василівка - Кам’янка. Наші захисники дали рішучу відсіч. Противник з втратами відступив.

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