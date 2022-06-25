У напрямку Роти – Вершина ворог просунувся на один кілометр.

Ворог відступив на декількох ділянках Бахмутського напрямку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої у напрямку Володимирівка – Покровське. Після вогневого впливу противник відійшов. Підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії окупанти ведуть наступ в напрямку Пилипчатине - Покровське, бойові дії тривають. У напрямку Роти – Вершина ворог просунувся на один кілометр", - йдеться у повідомленні.

З метою сприяння діям угруповання на напрямку зосередження основних зусиль, окупанти намагаються на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках утримувати зайняті рубежі. На Запорізькому напрямку – ведуть оборону.

Ворог намагався взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка - вів бій у напрямку Василівка - Кам’янка. Наші захисники дали рішучу відсіч. Противник з втратами відступив.

Як повідомляв УНІАН, українські воїни відбили наступ ворога в районі Удинаші, окупанти відійшли. Крім того, минулої доби ворог завдав авіаудару з вертольотів Ка-52 в районі населеного пункту Явірське.

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