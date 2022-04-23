Сергій Шойгу фактично зізнався, що російське просування відбувається не так, як розраховували в РФ.

Британська військова розвідка прокоментувала заяву російського міністра оборони Сергія Шойгу про те, що "впровадження нових способів ведення бойових дій дозволить краще адаптувати війська до сучасних умов збройного протиборства".

Там вважають, що ці слова Шойгу - неявне визнання, що російське просування відбувається не так, як розраховували. Це може вказувати на усвідомлення того, що війна йде не за планом, проте на адаптацію "тактики, технік і процедур", а потім на впровадження їх в оперативну практику піде час.

У розвідці впевнені, що особливо це стосується маневреної сухопутної війни. "А поки "нові способи" не впровадили, російська армія буде покладатися на старі – і перш за все на артилерію. Як наслідок, ймовірно, що російські війська не зможуть швидко зломити українську оборону", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у розвідці вважають, що міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який виступав за повномасштабне військове вторгнення в Україну, за провал війни, ймовірно, чекає трибунал в Росії.

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