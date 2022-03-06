Безпека з повітря не гарантована.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти готуються до чергової атаки на Одесу.

"Це війна, яку почали не ми. Це війна, яку почала Росія. Ми не можемо знати російські плани з точністю до хвилини. Але ми знаємо, що російські війська активно готуються до атаки проти Одеси. Вони вже намагалися реалізувати цей план. Але нашій обороні вдалося їх стримати", - сказав Подоляк.

Також він додав, що окупанти ще минулої ночі були готові до бомбардувань Одеси.

"Поки небо над Україною не закрите або поки Захід не дав нам потрібну кількість літаків, ми не можемо гарантувати безпеку Одеси з повітря", - зазначив Подоляк.

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