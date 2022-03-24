Агресор нездатний протистояти українським бійцям у наземних операціях.

Сьогодні, 24 березня, Збройні сили України звільнили кілька населених пунктів. Раньше УНІАН повідомляв, що ЗСУ відбили Лук'янівку в Київській області і проводять контрнаступ по всій лінії фронту в Баришівському районі. А тепер аналогічні радісні новини надійшли із Запорізької області, де українські бійці звільнили село Малинівка.

Про ситуацію в Малинівській громаді розповів її голова Володимир Шиш. З п'яти великих сіл, що входять до складу громади, два села повністю окуповані ворожими військами. Це Любимівка і Новозлатопіль. До сьогоднішнього дня ворог був і в Малинівці. В даний час йде зачистка нашими військами, тому Малинівка звільнена.

На поточний момент ситуація в громаді критична. Окупанти всюди виставили блокпости і нікого не випускають з сіл. В результаті виникають гуманітарні проблеми — з поставками їжі, води і ліків. За словами Володимира Шиша, Малинівській громаді не завадив би "зелений коридор".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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