Сьогодні, 24 березня, Збройні сили України звільнили кілька населених пунктів. Раньше УНІАН повідомляв, що ЗСУ відбили Лук'янівку в Київській області і проводять контрнаступ по всій лінії фронту в Баришівському районі. А тепер аналогічні радісні новини надійшли із Запорізької області, де українські бійці звільнили село Малинівка.
Про ситуацію в Малинівській громаді розповів її голова Володимир Шиш. З п'яти великих сіл, що входять до складу громади, два села повністю окуповані ворожими військами. Це Любимівка і Новозлатопіль. До сьогоднішнього дня ворог був і в Малинівці. В даний час йде зачистка нашими військами, тому Малинівка звільнена.
На поточний момент ситуація в громаді критична. Окупанти всюди виставили блокпости і нікого не випускають з сіл. В результаті виникають гуманітарні проблеми — з поставками їжі, води і ліків. За словами Володимира Шиша, Малинівській громаді не завадив би "зелений коридор".
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