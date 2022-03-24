Наші воїни все частіше переходять в контрнаступи і тіснять ворогів.

Вчора в Міністерстві оборони США повідомили про успішну діяльність Збройних сил України на Київщині. На схід від столиці ЗСУ змогли відтіснити російських окупантів на 25-35 кілометрів. І на цьому наші воїни не зупиняються. Вони продовжують атакувати ворога в секторі і домагатися перемог. Нещодавно з лінії фронту прийшла чергова хороша новина. ЗСУ змогли звільнити село Лук'янівка Баришівського району.

На відео нижче солдат розповідає про проведений штурм: "Ну що, друзі. На годиннику п'ять годин, о дванадцятій ми почали операцію, контрнаступ на село Лук'янівка від села Лукаші. Операція виконана повністю, з абсолютним успіхом ми вибили звідси ворога".

За даними, які отримали українські воїни від полоненого противника, в населеному пункті перебувало близько 200 росіян. Частину особового складу ЗСУ знищили, а інші окупанти втекли.

Наші солдати підірвали три танки і дев'ять БМП, а одну МТ-ЛБ забрали собі в якості трофея. На момент публікації відео також тестувалася працездатність інших танків, які кинули противники.

Ще боєць в ролику повідомив, що контратака в Баришівському районі йде по всій лінії фронту. ЗСУ успішно наступають і в інших селах, тому скоро Генштаб зможе відзвітувати про нові перемоги.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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