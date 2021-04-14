За словами нардепа, Путін хоче показати Байдену, що він "серйозний гравець".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що президент РФ Володимир Путін влаштував ескалацію біля кордону з Україною заради діалогу з американським колегою Джо Байденом. При цьому він припускає, що ймовірність збройного конфлікту близька до нуля.

Таку думку він висловив в ефірі каналу "Україна 24".

Те, що відбувається біля кордону, Арахамія назвав "демонстрацією сили, яка відбувається не для України". За його словами, "Путін показує, що він серйозний гравець як у Східній Європі, так і в Сирії і так далі, виводить на діалог президента США для того, щоб вони поговорили про геополітику".

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"Сама логістика перекидання всіх цих військ коштує чималих грошей. Зосереджено трохи більше 100 тис. живої сили, і вони там періодично переїжджають, показуючи авіацію, артилерію, бронетехніку. На щастя, особливо сильних провокацій на фронті немає, є регулярні порушення режиму припинення вогню. Ми сприймаємо це як сигнал нашим ЗСУ бути в повній бойовій готовності. Ми, звичайно, всі розраховуємо на позитивний сценарій, будуть досягнуті якогось роду угоди, але, тим не менш, завдання армії захищати", - зазначив він.

Нардеп вважає, що"ймовірність збройного конфлікту близька до нуля".

"Але при цьому є геополітична ситуація, коли разом з нами виступає вся Західна Європа і США, Британія. По-перше, тому що Будапештський меморандум, по-друге, всі визнали окупацію Криму знаком конкретної агресії, ввели санкції, на Донбасі та ж сама ситуація. Навіть якщо всі ці країни не хочуть сваритися з агресивним сусідом, вони самі себе помістили в рамки, де вже неможливо від цього відхреститися", - додав Арахамія.

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Автор: Юрій Годован