Протяжність лінії фронту наразі становить понад 1000 км.

Військове командування країни-агресора почало масове перегрупування своєї армії по всій лінії фронту в Україні. На сьогодні протяжність фронтової лінії становить понад 1000 км.

Про це розповів в ефірі свого ютуб-каналу військовий експерт Олег Жданов.

Військовий театр почав рухатися. Цей рух дуже активний, масивний – від Харкова і до Херсона. Російські війська почали масове перегрупування військ по всій лінії фронту протяжністю практично в тисячу кілометрів – сказав експерт.

Водночас він зазначив, що ситуація на фронтах залишається більш-менш стабільною, подекуди фіксуються зміни в активності.

Росія формує поблизу України ще одне ударне угруповання

Про це напередодні інформувало Головне управління розвідки України. Уточнюється, що завершити процес противник планує до середини серпня.

Відомо, що росіянам не вдалося реалізувати свої плани прихованої мобілізації та створення 16 добровольчих батальйонів. Стрілецькі підрозділи повинні були розгорнути майже в кожному регіоні РФ. За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів.

Водночас експерти Інституту вивчення війни повідомляють, що росіяни не змогли наростити просування після виходу з оперативної паузи. Армія РФ продовжує здійснювати незначні атаки на північний захід від Слов'янська і навколо району Сіверська і Бахмута, не захопивши жодної значущої території.

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