Це буде окремий армійський корпус.

Росія формує поблизу України ще одне ударне угруповання і завершити процес планують до середини серпня.

Як інформує Головне управління розвідки України, про це заявив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що країні-агресору не вдалося реалізувати свої плани прихованої мобілізації та створення 16 добровольчих батальйонів. Стрілецькі підрозділи мали розгорнути майже в кожному регіоні РФ. За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів.

"Це недостатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій Росія прийняла рішення формувати третій окремий армійський корпус. Зараз він проходить формування в західному військовому окрузі для того, щоб його уже як об’єднання застосовувати проти України. Вони заявили про свої плани – до середини серпня цей корпус сформувати", – сказав Скібіцький.

Також він заявив про катастрофічну неукомплектованість бойових підрозділів окупаційних військ РФ офіцерськими кадрами. За його словами, вищий командний ешелон російської армії не виконав тих завдань, які перед ним ставили в лютому та березні щодо окупації України, та був зміщений. Також відчутно неукомплектована середня командна ланка окупаційних підрозділів.

"За інформацією, яку воєнна розвідка України отримує з різних джерел, зокрема і з радіоперехоплень, ми бачимо, що нестача офіцерських кадрів просто катастрофічна. Вони у своїх розмовах говорять, що в підрозділах або взагалі немає офіцерів, а якщо й є, то їх ніхто не знає й не бачить. І цю проблему ми бачимо при формуванні цього ж третього армійського корпусу та інших підрозділів, які формує Росія. Для того, щоб забезпечити наявність у підрозділах командирів нижньої ланки, вони вимушені присвоювати звання молодший лейтенант сержантському складу", – зазначив Скібіцький.

На думку експертів Інституту вивчення війни, росіяни не змогли наростити просування після виходу з оперативної паузи. Російські війська продовжують здійснювати незначні атаки на північний захід від Слов'янська і навколо району Сіверська і Бахмута, не захопивши жодної значущої території.

Відсутність успішних наземних атак за межами районів Слов'янська, Сіверська і Бахмута узгоджується з оцінкою ISW про те, що російський наступ, ймовірно, закінчиться без захоплення Слов'янська або Бахмута.

Як йдеться у матеріалі Forbes, найближчі тижні можуть стати переломними на фронті, а від того, як розвиватимуться події в липні – серпні, залежатиме майбутнє війни.

ЗСУ ліквідували вже понад 40 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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