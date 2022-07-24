Військові РФ довгий час намагаються передислокувати свій особовий склад.

На цей час майже вся лінія фронту контролюється ВСУ. Російські окупанти не можуть здійснити несподівані перегрупування і передислокацію своїх військ. Ворог весь час перебуває під пильним наглядом розвідки України та міжнародних партнерів.

Про це 24 липня розповів військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі національного телемарафону.

"Наприклад, ми досить довгий час спостерігали за тим, як вони намагалися перегрупувати, передислокувати велику кількість особового складу в Запорізькій області, в Херсонській області, щоб максимально посилити свій оборонний потенціал саме російських окупаційних підрозділів в Херсонській області", - зазначив він.

За словами Коваленка, окупанти тоді значно нівелювали свій оборонний потенціал у Запорізькій області. Щоб перегрупуватися звідти, їм довелося використовувати ресурс з Донбаського плацдарму.

"Тобто вони зараз, якщо і роблять які-небудь рухи, пов'язані саме з посиленням або ослабленням своїх позицій, це все відомо. Тому якихось несподіванок не буде", - підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, за останню добу українські воїни ліквідували ще майже 300 окупантів.

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