Для захисту від цих ракет ефективиними є системи ЗРК Patriot.

Україна має мало засобів захисту від іранських балістичних ракет, тому ситуація, в разі їх передачі Росії, для нас "дуже погана", вважає військовий експерт Павло Нарожний.

"Для нас це не дуже добра новина. Тому що балістичні ракети, про які йде мова - у нас проти них є мало засобів захисту. Якби нам Пентагон або Німеччина передали системи Patriot, тоді ми були б захищені. Як мінімум ті точки, де такі системи були б встановлені", - прокоментував експерт інформацію британської розвідки в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Говорячи про те, як нам можна натиснути на Іран, щоб він не передавав Росії військові ракети, дрони тощо, Нарожний припустив, що це можна було б зробити шляхом перегляду санкцій в частині торгівлі нафтою.

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"У Ірану головний козир - це поставки нафти. Іран зараз знаходиться під санкціями, він поставляє нафту тільки в країни-ізгої. Якби Америка дозволила поставки нафти з Ірану, то це могло би бути таким козирем, яким би могли зіграти. Тобто дозволити Ірану поставляти нафту в обмін на те, щоб Іран розірвав своє співробітництво з Росією. Іран під санкціями знаходиться вже досить довго. У Ірану все погано. І немає ще чим їх уразити", - зазначив Нарожний.

За його словами, з "військової точки зору" ніхто з Іраном зараз воювати не буде.

"Тобто Америка не буде наносити удар по Ірану. Ізраїль і так постійно це робить, але це Іран ніяк не зупинило. Тому ситуація з Іраном для нас дуже погана", - сказав Нарожний.

Військова співпраця Ірану та Росії

Як повідомляв УНІАН, за даними британської розвідки, Іран став одним із головних військових союзників Росії після її вторгнення в Україну. Зокрема, РФ найближчими місяцями може отримати від Ірану сотні балістичних ракет. Натомість Москва найімовірніше запропонує Тегерану безпрецедентний рівень військової й технічної допомоги.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що така співпраця Ірану і Росії становить не лише небезпеку для України, а для світу глобально. Ці дві країни сформували вісь зла. Росія допомагає Ірану військовими, можливо, в тому числі ядерними, технологіями "для підпалу Близького Сходу". Подоляк наголосив, що це вже не питання України, це питання глобальної безпеки.

Раніше в серпні стало відомо, що Іран продав Росії партію своїх дронів-камікадзе. Їхнє застосування російською армією призвело до загибелі десятків людей в українських містах, зокрема, і в Києві, а також до пошкодження енергетичних об'єктів.

У середині жовтня з'явилися повідомлення, що Росія замовила в Ірані ще понад 2 тис. дронів.

У листопаді речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія випустила по території України уже понад 400 іранських дронів-камікадзе з моменту їхнього першого застосування. Більшість безпілотників було збито.

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