Експерт зазначив, що для звільнення цього міста треба сформувати необхідні резерви.

В даний час Україна не готова звільняти Херсон від російських окупантів, хоча ЗСУ і перебувають від нього на відстані 17 км.

Про це в ефірі ТСН заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Навряд чи Україна сьогодні готова до звільнення Херсона. Нам треба отримати техніку, сформувати необхідні резерви, тоді ми будемо готові для його звільнення", - пояснив він.

Жданов зазначив, що якщо є можливість просуватися вперед, то в Генштабі може бути прийняте рішення саме просуватися: поліпшувати українські позиції та створювати майданчики для майбутнього формування ударних угруповань на цих напрямках.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Олег Жданов пояснив, що означає для України та РФ окупація Сєвєродонецька й Лисичанська. За його словами, українське командування ухвалило непросте рішення про відступ ЗСУ спочатку з Сєвєродонецька, а потім з Лисичанська заради збереження життя наших воїнів. Жданов зазаначив, що дані міста стали для ворога "пірровою перемогою".

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