За словами військового з позивним "Фотограф", росіяни наразі "непогано себе почувають у повітряній розвідці".

Українські виробники дронів в даний час "дуже погано співпрацюють між собою", хоч раніше їхня значна кількість відігравала позитивну роль.

Про це в інтерв’ю "Армія TV" сказав Олексій "Фотограф" Чарєй, боєць 411-го окремого полку безпілотних систем "Яструби". Він розповів про вагомість роботи дронів-перехоплювачів.

За його словами, росіяни зараз непогано себе почувають у повітряній розвідці, в тактичному діапазоні. Тому, як підкреслив Чарєй, FPV на сьогоднішній день - це пріоритетне завдання для повітряного перехоплення.

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"Це не обов’язково квадрокоптер, це може бути FPV-літачок маленький. Бо росіяни зараз навчилися робити швидкісні літаки і їх не кожна FPVшка може наздогнати. Плюс системи виявлення і штучний інтелект виявляє переслідування, і прискорюється сильно", - сказав військовий.

Говорячи про українське виробництво дронів, боєць зазначив, що раніше велика кількість виробників грала ЗСУ на руку.

"Українська креативність і творчий підхід створював багато нових рішень. Але в якийсь момент виробники стали дуже погано співпрацювати між собою. А держава недостатньо модерує цю історію", - висловив думку Чарєй.

Він також відзначив певну "етапність" війни, на якій "наші переваги нівелювалися, а переваги росіян стали більш очевидними".

Як росіяни використовують дрони

За словами авіаексперта Костянтина Криволапа, окупанти модернізували "Шахеди", додавши функцію зміни маршруту під час польоту.

Відповідно, наголосив він, збільшилися можливості росіян завдавати більш точних та більш конкретних ударів по наших об’єктах.

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