Вже п'ять танкерів зазнали значних пошкоджень за незрозумілих причин, решта - теж під загрозою.

Тіньовий танкерний флот Путін почав страждати від загадкової "хвороби" – вибухів, які не мають пояснення. Експерти не виключають, що це Україна вдалася до практичних "санкцій", хоча доказів немає, пише Newsweek.

Видання аналізує серію вибухів, від яких постраждали вже п’ять російських танкерів. Останній такий епізод стався у неділю у порту Усть-Луга поблизу Санкт-Петербурга. А до того подібні вибухи сталися з танкерами тіньового флоту РФ в портах або біля берегів Лівії, Італії та Сирії.

Україна не взяла на себе відповідальність за ці інциденти, але ЗМІ зазначали, що українські спецслужби часто проводять таємні операції проти російських інтересів.

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Ольга Поліщук з аналітичної фірми ACLED повідомила Newsweek, що "не є нерозумним припускати причетність України" до цих вибухів. Адже ці танкери задіяні в економічній підтримці російської збройної агресії проти України, а раніше українські дрони вже атакували російські нафтопереробні заводи.

"Враховуючи масштаби попередніх атак, місце проведення поточної атаки та характер цілі, цілком обґрунтовано припускати причетність України, хоча є й інші можливі причини", – заявила Поліщук.

Цікавим є той факт, усі п’ять постраждалих танкерів заходили не лише в російські порти протягом останнього часу, вони також пройшли через зовнішні портові межі острівної держави Мальта в Середземному морі.

Російський тіньовий флот танкерів

Як писав УНІАН, згідно з дослідженням компанії Dryad Global, кількість танкерів у складі так званого "тіньового флоту" Росії зросла з менш ніж 100 на початку 2022 року до 300–600 у 2025-му. Приблизно 40% цих суден були придбані в ЄС, а їхній середній вік становить 20–25 років, що значно перевищує світовий середній показник. Попри санкції, накладені на понад 200 таких суден, Росія продовжує обходити обмеження.

Серед ключових тактик — маніпуляції з ідентифікаційною системою AIS, вимкнення транспондерів у стратегічних точках, зміна прапора й назви судна, а також часто — формальна зміна власника. Ще одна схема — змішування нафти різного походження під час перевантаження в морі, з подальшим маркуванням вантажу як "мазуту", що ускладнює контроль за дотриманням санкцій та цінових стель.

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