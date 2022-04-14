Перед звільненням Дмитрівки тут стався великий бій між українськими військовими та російськими окупантами.

Біля села Дмитрівка (Київська область) досі можна побачити залишки знищеної колони бронетехніки російської армії.

Дивіться великий фоторепортаж УНІАН з місця подій.

Зазначимо, село Дмитрівка (Бучанський район) у березні 2022 року перебувало під окупацією російських військ, після вигнання яких на Житомирській трасі було виявлено велику кількість убитих мирних жителів.

Голова Дмитрівської громади Тарас Дідич раніше розповів, що окупанти навмисно обстрілювали цивільних, які намагаються врятуватися з охоплених бойовими діями регіонів.

"Були і факти дивовижного виживання. Наш житель Дмитрівки їхав, БПМ розстріляв його машину, при чому стріляли і чекали, щоб машина загорілася... він зумів виповзти з неї, дістатися до амбулаторії... вийняли кулю, і він після того через три дні приїхав на роботу, працював на екскаваторі, відновлював водопостачання в селі", – розповів він.

Перед звільненням Дмитрівки тут стався великий бій між українськими військовими та російськими окупантами, подробиці якого раніше розповів командир групи спецпідрозділу ГУР МО з позивним "Титан".

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