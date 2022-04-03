З боку окупантів була 21 одиниця важкої техніки, БМП і танки.

Командир групи спецпідрозділу ГУР МО з позивним "Титан" розповів про операцію зі звільнення населених пунктів Дмитрівка і Капітанівка Київської області.

Про це повідомляє прес-служба ГУР Міноборони.

За словами бійця, головна складність завдання полягала в тому, що в селах залишалась частина цивільного населення.

"Ми перейшли Житомирську трасу. Було здійснено пару пострілів з танків в наш бік. Коли ми зайшли в Дмитрівку, ми зробили так, щоб вони вийшли з села. Тобто в активну фазу бою ми з ними не вступали. Коли вже вони були на виході з Дмитрівки, там вже була активна фаза бою", - сказав "Титан".

З боку окупантів була 21 одиниця важкої техніки, БМП і танки. З нашого боку зайшло 8 танків, піхота ЗСУ та група спецпризначенців ГРУ.

"У них втрати – 9 одиниць важкої техніки, БМП і танки, і до 50 осіб піхоти… Вони всі відступили. Але основна маса була знищена", - додав командир групи спецпідрозділу ГУР МО.

"Титан" окремо звернувся до жителів звільнених сіл із застереженням щодо дочасного повернення у залишені домівки: "Там зараз перебувати небезпечно. Зараз працюють фахівці з розмінування".

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Збройні сили України звільнили Бучу і ще майже 30 населених пунктів.

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