У Бузовій знайшли братську могилу з цивільними.

Між селами Милим і Мрія Києво-Святошинського району Київської області було розстріляно близько 10 автомобілів з людьми, в Бузовій знайшли братську могилу з цивільними.

Про це повідомив голова Дмитрівської громади Тарас Дідич в ефірі національного інформаційного марафону.

"В громаді 14 сіл частина із них була під окупацією. Зараз ми повертаємося до життя, але мали під час окупації свої "гарячі" місця, загинуло багато цивільних осіб. Це траса Київ-Житомир, особливо між селом Милим і селом Мрія, де було розстріляно біля десятка автомобілів з людьми. Також біля заправки в Бузовій ми сьогодні знайшли в ямі ще "двохсотих", цивільних. Були факти розстрілу, коли прямим попаданням в квартиру загинула людина", - розповів він.

За словами Дідича, залишились живі свідки тих страшних подій.

"Були і факти дивовижного виживання. Наш житель Дмитрівки їхав, БПМ розстріляв його автівку, при чому стріляли і чекали, щоб машина загорілася… він зумів виповзти з неї, добратися до амбулаторії… вийняли кулю, і він після того через три дня приїхав на роботу, працював на ескаваторі, відновлював водопостачання в селі", - сказав Дідич.

Наразі громада повертається до життя. Місцеві служби відновлюють електропостачання, газопостачання, прибирають завали, додав голова громади.

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