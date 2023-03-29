Юрій Ігнат зазначив, що готуватися до передачі авіації потрібно було "ще вчора".

Збройним силам України потрібні багатоцільові винищувачі покоління 4+. Підготовку до їх використання потрібно починати вже зараз.

"Ні польські і чеські МіГи (хоча це - посилення, і воно нам потрібно), ні "Міражі", ні "Торнадо" не допоможуть нам. Просив би всіх експертів утриматися від безглуздих коментарів. Подивіться Вікіпедію, що таке "Міраж-2000" і чим він кращий Міг-29, і все стане зрозуміло", - заявив спікер Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

За його словами, Україні потрібна будь-яка допомога, але військово-політичне керівництво країни зійшлося на думці, що потрібен багатоцільовий літак, здатний працювати і в небі, і по землі, і на морі.

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"F-16 або інший багатоцільовий літак такого ж типу, покоління 4+. Це допоможе", - вказав військовий.

При цьому він зазначив, що передача авіації складний процес, тому називаються різні терміни, але готуватися потрібно вже зараз.

"Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США не відмовляються від планів (про передачу), але це займе трохи більше часу. Але головне - потрібне позитивне рішення щодо передачі Україні багатоцільового літака. І процес можна починати вже зараз. Він почнеться з підготовки льотчиків, інженерів і паралельно з цим буде готуватися база для утримання цих літаків, Аеродромна мережа. Часу зволікати немає, треба починати робити це "вчора ще", - підсумував Ігнат.

Винищувачі для України - що відомо

16 березня 2023 року президент Польщі Андрій Дуда заявив про передачі Кииеву літаки МіГ-29. Наступного дня з такою ж заявою виступила Словаччина. Там пообіцяли надати Україні 13 винищувачів МіГ-29, а вже 23 березня Київ отримав перші чотири літаки від Бртислави.

При цьому в повітряних силах ЗСУ вказали, що ці винищувачі допоможуть посилити оборону, але не убезпечать Україну від повітряного терору РФ. Пізніше Гнат зазначив, що є спосіб модернізувати радянські літаки під західні стандарти, але це занадто дорого і довго.

Крім того, Міністр оборони України Олексій Резніков вказав, що Україна потребує більш сучасної авіації, такий, як Falcon або Gripen.

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