Йдеться про українського месника с позивним "РЕМ", який організував власну групу супротиву в найпекельніший момент наступу війск РФ на Гостомель.

ЗМІ з'ясували подробиці щодо діяльності одного з українських захисників у Гостомелі, який під час висадки російського десанту біля аеродрому організував власну групу супротиву та став "очима" ЗСУ.

Йдеться про гостомельского месника Руслана с позивним "РЕМ", якого в мережі називають "корегувальником з народу". Він разом ще з 30-ма сміливцями зробив чималий внесок у звільнення Гостомеля й допомогав ЗСУ наводити артилерійський вогонь по окупантах, звітуючи у режимі реального часу про їхнє переміщення, повідомляється в сюжеті ТСН.

Під час спілкування зі ЗМІ Руслан розповів, що вже станом на 8-му ранку 24-го лютого на аеродромі Гостомеля перебувало не менше 34 ворожих літаків. Під вечір, після зіткнень з українськими силами, окупантам вдалося зайняти майже все летовище.

Тоді Руслан разом зі своїм товаришем Генадієм організували власну опорну позицію у недобудові поряд з аеродромом та почали гатити по росіянах, передаючи "скріни" з даними їх розташування ЗСУ. За словами Генадія, окупанти не знали, наскільки масштабна група їм протидіє, тому побоювалися прямих зіткнень, обстрілюючи прилеглі будівлі просто навмання.

"У будь-якому випадку ми показали, що ми є, це необхідно. У всіх тактичних підручниках, книгах пишеться: якщо ви зустріли ворога, необхідно зустріти щільним вогнем. Там люди, а люди бояться, вони розуміють, що їх бачать, по них стріляють", - каже Генадій

Це також вплинуло на темпи просування військ РФ до столиці України. Руслан відзначив, що своє завдання стримати ворога до приходу наших бойових підрозділів - його команда виконала на 100%.

Попри те, що на своїй позиції в Гостомелі Руслан вже офіційно не був військовим, він має чималий бойовий досвід: раніше він активно воював з ворогом на сході України та, зокрема, захищав Донецький аеропорт у 2014 році.

В сюжеті наголошують, що хоч український месник має прізвище "корегувальника з народу", все ж "Очі Гостомеля" - були впевнені та професійні у своїй справі по ліквідації росіян.

Бої за летовище Гостомеля

Нагадаємо, що під час повномасштабного вторгнення Росіян однією з головних стратегічних цілей ворожих війск було захоплення аеродрому в Гостомелі, адже це летовище знаходиться всього за 25 кілометрів від Києва. Відомо, що Росія задіяла для захоплення аеродрому до 300 своїх десантників.

Перший бій за Гостомельський аеропорт розпочався об 11:20 ранку, а вже до 17:00 росіяни зайняли майже весь периметр аеродрому. Вже о 21:30 поряд з аеропортом розпочалася десантна операція українських військових, які стягнули свої сили з Житомира. В інтервалі з 23:00 24 лютого до 5:00 25 лютого між окупантами та ЗСУ тривали запеклі бої, які дозволили в кінцевому підсумку завадити росіянам висадити в Гостомелі свої важкі транспортні літаки з десантом.

Завдяки цьому ЗСУ та сили оборони змогли завадити окупантам дістатися до Києва у перші дні вторгнення.

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