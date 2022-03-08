Серед загиблих 5 дітей.

Внаслідок обстрілів російських окупантів у Харкові та області загинуло 170 цивільних осіб.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов у Facebook

"Станом на 18.00 08.03.22 у Харкові та області загинуло 170 цивільних осіб, з них 5 - діти. Лише за останню добу загинуло 27 цивільних громадян Харкова. Ми ніколи вам цього не вибачимо", - сповістив він.

Станом на вечір 8 березня також стало відомо, що з обстрілюваного російськими терористами Харкова вже евакуювали близько 600 тисяч містян.

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