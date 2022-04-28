Голова Луганської ОВА зазначив, що в умовах бойових дій ремонтні роботи неможливі.

У Лисичанську Луганської області води не буде до кінця війни через знищення російськими окупантами інфраструктури.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Комунікації на Луганщині знищені майже повністю. Зокрема кризова ситуація склалася з водопостачанням. Сьогодні керівник Лисичанської ВЦА відзвітував, що в місті води не буде до кінця війни. Ремонти неможливі",– заявив Гайдай.

Він зазначив, що без води також Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк – тобто майже всі вільні міста області.

За його словами, водоканали не функціонують, але є "населені пункти в громадах, де вода частково є, повідомляти про них не будемо, бо рашисти можуть цим скористатися".

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня Гайдай повідомив, що у Луганській області внаслідок обстрілу окупантів без води залишились центр Лисичанська, Новодружеськ і Привілля.

За його словами, снаряд російських окупантів потрапив у трансформаторну підстанцію, яка заживляє помпові стації, що подають воду у зазначені населені пункти.

Вас також можуть зацікавити новини: