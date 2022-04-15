Понад 4,5 мільйона опинилися під загрозою втрати водопостачання через пошкодження водопроводу та електромереж

Унаслідок дій російських окупантів жителі десятків українських міст частково або повністю не мають доступу до питної води.

Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила в Telegram.

"На сьогодні по Україні майже 1,5 мільйона людей залишилися без доступу до водопровідної води та понад 4,5 мільйона опинилися під загрозою втрати водопостачання через пошкодження водопроводу та електромереж", - написала Денісова.

Так, вона зазначила, що через активні бойові дії у населених пунктах на сході України виникла загроза знищення системи водопостачання.

Відключення електроенергії призвели до зупинки водяних насосів, а пошкоджені внаслідок обстрілу трубопроводи порушили подачу води.

"Люди змушені використовувати воду з брудних джерел – річок, озер, навіть калюж, що призводить до зараження небезпечними інфекційними захворюваннями", - наголосила омбудсмен.

Також вона зазначила, що від водопостачання відрізані великі міста Донецької та Луганської областей. Крім того, 340 тисяч людей можуть залишитись без води, якщо пересохне водосховище у Горлівці на Донеччині.

Війна Росії проти України

Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.

Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.

Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.

Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.

Зараз агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 20 тисяч окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: