Унаслідок дій російських окупантів жителі десятків українських міст частково або повністю не мають доступу до питної води.
Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила в Telegram.
"На сьогодні по Україні майже 1,5 мільйона людей залишилися без доступу до водопровідної води та понад 4,5 мільйона опинилися під загрозою втрати водопостачання через пошкодження водопроводу та електромереж", - написала Денісова.
Так, вона зазначила, що через активні бойові дії у населених пунктах на сході України виникла загроза знищення системи водопостачання.
Відключення електроенергії призвели до зупинки водяних насосів, а пошкоджені внаслідок обстрілу трубопроводи порушили подачу води.
"Люди змушені використовувати воду з брудних джерел – річок, озер, навіть калюж, що призводить до зараження небезпечними інфекційними захворюваннями", - наголосила омбудсмен.
Також вона зазначила, що від водопостачання відрізані великі міста Донецької та Луганської областей. Крім того, 340 тисяч людей можуть залишитись без води, якщо пересохне водосховище у Горлівці на Донеччині.
Війна Росії проти України
Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.
Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.
Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.
Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.
Зараз агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.
З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 20 тисяч окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.