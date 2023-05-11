На місці події працюють оперативні служби.

Вночі російську Брянську область "проінспектував" черговий БПЛА. Обстрілами накрило місцеву адміністративну будівлю.

Про це повідомив губернатор Брянщини Олександр Богомаз. Він звинуватив в атаці Україну та заявив, що безпілотник залетів у місто Стародуб.

"Українським безпілотником здійснено обстріл адміністративної будівлі в Стародубі. Постраждалих немає. Оперативні служби працюють на місці", - вказав він.

Ситуація в Брянській області - останні новини

Нагадаємо, що Брянська область, що знаходиться на кордоні з Україною, не рідко використовується армією Росії для ударів по нашій країні. Через таку "згубну" роль область перейняла на себе частину загадкових вибухів, які раз у раз лунають на її території.

Так, 4 травня місцевий губернатор також скаржився на обстріл села Польові Новосілки Суземського району та заявив про одного постраждалого.

Ще раніше в Брянську "пустили під укіс" кілька вантажних поїздів, підривом залізничного полотна. Зазначимо, що українські експерти кажуть, що вибухи в області - справа рук місцевих партизанських сил.

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