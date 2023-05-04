В результаті інциденту є один потерпілий.

Російська влада заявляє про обстріл прикордонної Брянської області, яку днем раніше нібито атакували дрони. Через інцидент в регіоні проблеми з електрикою.

Як повідомив глава Брянської області Олександр Богомаз, в селі Польові Новосілки Суземського району області (8 кілометрів від кордону з Україною) пошкоджені кілька будинків.

"В результаті обстрілу є один потерпілий. Пошкоджено кілька домоволодінь, порушено енергопостачання", – написав глава Брянської області.

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Атаки РФ по російській території - що потрібно знати

На території країни-агресора дедалі частіше відбуваються інциденти, пов'язані з вибухами, відповідальність за які може нести сама Росія. Зокрема, 20 квітня на центр російського Бєлгорода були скинуто дві авіабомби. Їх, як пізніше заявила влада РФ, нібито "випадково впустив" російський Су-34.

3 травня, як заявила Москва, двома дронами був атакований Кремль. На цьому тлі Росія звинуватила Україну в замаху на Путіна, а місцеві чиновники закликали посилити удари по Україні.

Україна заявила, що не несе відповідальність за інцидент у Кремлі. Президент України Володимир Зеленський наголошував, що "ми боремося на власній території, захищаємо свої села і міста, нам зброї не вистачає навіть для цього".

В РНБО України висловили думку, що окупаційна армія здійснює обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення.

Військовий льотчик, полковник запасу Роман Світан пояснював, що Москва використовує такі атаки, щоб мобілізувати населення на війну.

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