Техніку підривали різними способами.

Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відзвітували про бої з окупантами на Донбасі. Вранці в неділю, 14 серпня, вони знищили близько 25 окупантів і 3 БМП.

Про ліквідацію цілей розповіли в прес-центрі підрозділу на офіційній сторінці на Facebook. До повідомлення прикріпили ролик, на якому демонструються уривки боїв з рашистами.

Цікавий момент присутній на середині відео. Окупанти намагалися повзти до своєї БМП в рослинності біля дороги. Однак через кілька секунд в техніку прилетів снаряд. Судячи з невеликої сили удару, його скинули з безпілотника. Після прицільного залпу від бійців 14-ї бригади окупанти змінили свої плани і розвернулися.

Ще одну БМП вдалося підірвати пострілом з артилерії. Машина якраз перебувала в русі і звертала з дороги, коли її наздогнав удар.

Нагадаємо, на півдні минулої доби ЗСУ знищили два склади боєприпасів. Разом з цим окупаційне військо збідніло на 15 чоловік особового складу, 1 танк та 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

А в цілому, згідно зі свіжою статистикою від Генштабу, українські захисники ліквідували 43 550 ворогів. З них 150 вдалося знищити під час боїв 13 серпня.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: