Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відзвітували про бої з окупантами на Донбасі. Вранці в неділю, 14 серпня, вони знищили близько 25 окупантів і 3 БМП.
Про ліквідацію цілей розповіли в прес-центрі підрозділу на офіційній сторінці на Facebook. До повідомлення прикріпили ролик, на якому демонструються уривки боїв з рашистами.
Цікавий момент присутній на середині відео. Окупанти намагалися повзти до своєї БМП в рослинності біля дороги. Однак через кілька секунд в техніку прилетів снаряд. Судячи з невеликої сили удару, його скинули з безпілотника. Після прицільного залпу від бійців 14-ї бригади окупанти змінили свої плани і розвернулися.
Ще одну БМП вдалося підірвати пострілом з артилерії. Машина якраз перебувала в русі і звертала з дороги, коли її наздогнав удар.
Нагадаємо, на півдні минулої доби ЗСУ знищили два склади боєприпасів. Разом з цим окупаційне військо збідніло на 15 чоловік особового складу, 1 танк та 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.
А в цілому, згідно зі свіжою статистикою від Генштабу, українські захисники ліквідували 43 550 ворогів. З них 150 вдалося знищити під час боїв 13 серпня.
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