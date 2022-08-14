Бази росіян знищені в Каховському та Генічеському районі Херсонщини, а також у Новій Каховці, поділився речник Одеської обласної військової адміністрації.

У Херсонській області знищено три бази і три склади боєкомплектів російських окупантів.

Про це в Telegram повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він зазначає, що сьогодні продовжено "демілітаризацію орди".

"Бази - 3: Каховський район, Нова Каховка, Генічеський район. Херсонщина: склади БК - 3: Нова Каховка, Генічеський район, Бериславський район", - повідомив він. При цьому додав, що інша інформація уточнюється.

Нагадаємо, 13 серпня військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що у захопленій російським окупантами Новій Каховці потужні вибухи сталися на електромеханічному заводі, який противники перетворили на склад. Журналіст додав, що об'єкт атакувала українська армія.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Кремль назвав повномасштабну війну проти нашої держави "спецоперацією" нібито для "демілітаризації" та "денацифікації". Українські війська дають гідну відсіч супротивнику - вже знищено 43,4 загарбників.

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