Окупаційне військо втратило 1️5 військових.

Обстановка в операційній зоні південнобузького напряму залишається складною, але контрольованою. Українські захисники продовжують нищити опорні пункти та склади окупантів.

Про це йдеться у зведенні Оперативного командування "Південь" за 13 серпня.

"Нашою армійською авіацією нанесено 2 удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі, а ракетно-артилерійськими підрозділами за результатами виконання вогневих завдань зменшено окупаційне військо на 1️5 рашистів, 1️ танк Т-72 та ще 4️ одиниці броньованої та автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, в Музиківці та Новій Каховці знищено 2 склади ворожих боєприпасів.

"Остаточні втрати ворога - дорозвідуються", - зазначили в командуванні.

Як писав УНІАН, 13 серпня військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що у захопленій російським окупантами Новій Каховці потужні вибухи сталися на електромеханічному заводі, який противники перетворили на склад. Журналіст додав, що об'єкт атакувала українська армія.

Раніше спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що у Херсонській області знищено три бази і три склади боєкомплектів російських окупантів.

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