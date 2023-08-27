Ми розвиваємо демократичне суспільство, підкреслив український лідер.

Президент України Володимир Зеленський запропонує законодавцям України прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час.

Про це український лідер розповів під час інтерв'ю, яке транслювали під час загальнонаціонального телемарафону. "Я поставив задачу законодавству, і законодавцям України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупцію до державної зради на воєнний час", - заявив він.

Президент зазначив, що він розуміє, що таке рішення не може діяти постійно у суспільстві, але на воєнний час воно має допомогти. "Чи підтримає це законодавець - я не знаю. Але я точно запропоную, бо ми розвиваємо демократичне суспільство", - сказав Зеленський.

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Після того, як РФ рано вранці 4 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, в нашій державі запровадили воєнний стан, а згодом - мобілізацію. Термін дії цього особливого стану й мобілізації вже не раз продовжували.

Зокрема, 27 липня поточного року Верховна Рада ухвалила два закони, які передбачають продовження в країні воєнного стану та мобілізаційних заходів на 90 днів.

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