Шилова у всьому звинувачує Медведчука й звертається до Путіна.

Росія заборонила до 2050 року в'їзд на свою територію відомій українській сепаратистці Вікторії Шиловій.

Про це вона заявила у своєму блозі, на що звернув увагу відомий журналіст і представник України в ТКГ Денис Казанський.

"У проросійському таборі продовжують вирувати неабиякі пристрасті", - говорить Казанський у своєму відеоблозі на Youtube.

Сама Шилова родом з Дніпропетровської області, раніше була в Партії регіонів, висувалася в депутати від Радикальної партії. Після початку агресії РФ в Україні підтримала Росію й навіть їздила в окупований Донецьк зі своєю організацією "Антивійна".

Зараз же вона звертається до президента РФ з подивом, оскільки її визнали такою, хто визнає загрозу Росії.

"Володимир Володимирович, чому мені заборонений в'їзд до Росії, чому? У мене в 20 містах живуть мої родичі, я не можу поїхати до них ні на день народження, ні на весілля, за що? У мене просто таке питання - за що?",- обурюється Шилова.

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Примітно, що в такому рішенні вона звинувачує кума Путіна Віктора Медведчука.

"Подзвонив Медведчук і попросив. Це телефонне право працює", - заявила сепаратистка. При цьому вона знову звертається до Путіна і каже, що Медведчук в Україні "не злетить".

"Він [Медведчук] тільки все псує. Ну почуйте, будь ласка, "розсудливих" людей, які виступають за дружбу України, Росії та Білорусі", - додає вона.

"Дуже весело стало на проросійському фланзі, ми бачимо, як просто перегризлися вже всі, хто тільки міг, намагаючись поділити "пиріг", який їм періодично приходить з-за поребрика", - резюмував Денис Казанський.

Автор: Іван Бойко