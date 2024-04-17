Відстань від українського кордону до місця ураження – близько 680 кілометрів.

У середу, 17 квітня, українські безпілотники атакували 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680 у місті Ковилкіно (Мордовія).

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки, ціллю спецоперації став загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер" із дальністю виявлення цілей близько 3000 км та висотою виявлення понад 100 км. Відстань від українського кордону до місця ураження – близько 680 кілометрів.

"Двокоординатна загоризонтна РЛС 29Б6 "Контейнер" входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Перший зразок РЛС "Контейнер" росіяни спорудили в місті Ковилкіно у Мордовії у 2000—2002 роках", - пише видання.

Місцеві мешканці у месенжерах пишуть, що звуки вибухів було чутно близько 9 ранку. Також у мережі публікують відео, на яких видно стовп диму на місці РЛС "Контейнер" після влучання безпілотника.

Атаки безпілотників на РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 квітня безпілотники Головного управління розвідки атакували авіаційний завод ім. Горбунова у Казані (Татарстан). Там вироблять та ремонтують бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М.

Вибухи на території авіазаводу пролунали близько 10 години ранку за Києвом. Перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги в районі казанського авіаційного заводу. Одночасно розпочалася евакуація персоналу з території підприємства.

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