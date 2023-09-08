ЗСУ відбили атаки противника на Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках.

Упродовж доби російські окупанти атакували одразу на декількох ділянках фронту. Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Також на Авдіївському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут протягом минулої доби наші оборонці відбили понад 10 атак ворога.

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"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах", - мовиться у зведенні.

ЗСУ продовжують нищити окупантів на фронті

Як повідомляв УНІАН, українська авіація за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів та один - по позиціям зенітно-ракетних комплексів противника.

Також підрозділами ракетних військ та артилерії уражено один склад боєприпасів, дев'ять артилерійським засобів, шість пунктів управління, одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

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