Окрім цього, на кордоні Сумщини з РФ сталася перестрілка з росіянами.

Окупанти обстріляли Сумщину з мінометів, САУ та гелікоптерів. Внаслідок чого загинуло двоє людей, восьмеро отримали поранення.Окрім цього, на кордоні Сумщини з РФ сталася перестрілка з росіянами, поранення отримала ще одна людина.

Про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Краснопільська громада: з 11 до 12, а потім близько пів на першу дня росіяни гатили з мінометів (20 пострілів) та реактивної артилерії і САУ, 25 та 47 приходів, відповідно. О пів на другу ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій. Одна людина загинула, троє - поранені", - розповів він.

Також, за словами голови ОВА, у Великописарівській громаді о пів на четверту росіяни відкрили мінометний вогонь, було зафіксовано 3 прильоти, а одразу за цим окупанти випустили 10 ракет з гелікоптера з території РФ. Крім того, після 20:00 росіяни випустили ще 4 ракети по території громади.

"Внаслідок обстрілів був пошкоджений будинок мирних мешканців та цивільна господарська споруда. Одна людина загинула, четверо - поранені", - уточнив Живицький.

За його словами, у Хотинській громаді ближче до 17:00 було зафіксовано 14 пострілів з мінометів та за півгодини ще три. Жертв та руйнувань внаслідок цього обстрілу немає.

Окрім цього, на кордоні Сумщини з РФ сталася перестрілка з росіянами, поранено одну людину. За словами Живицького, у Білопільській громаді близько десятої ранку сталася спроба обстрілу з ворожого безпілотника, однак українські захисники його знищили.

"Близько 18:30 була перестрілка з росіянами на прикордонні. Одна людина поранена", - сказав він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія, за словами Арестовича, випустила 131 ракету по Україні за чотири дні.

Вас також можуть зацікавити новини: