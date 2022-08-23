Переправу будують поруч з пошкодженим Антонівським автодорожнім мостом.

Російські окупанти перекидають баржі на позиції для будівництва масивного плавучого мосту через Дніпро. Його будуватимуть поруч з пошкодженим Антонівським автодорожнім мостом.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що ця переправа є ключовою сполучною ланкою між окупованим Росією Херсоном і сходом України.

Протягом декількох тижнів російські війська покладалися на поромну переправу через водний шлях, але згодом вирішили добудувати імпровізований міст. Окупанти розраховують, що наплавний міст збільшить пропускну здатність порівняно з поромною переправою, але експерти схиляються до іншої думки.

"Наплавний міст як і раніше буде вразливий для українських наступальних дій", - констатує розвідка.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня українські військові кілька разів вдарили по Антонівському мосту та заявили про результати попадання.

У російських окупантів на Херсонщині через успішні удари ЗСУ почалася паніка. Повідомлялося, що у зв'язку з цим в Херсоні спостерігається масове вивезення сімей російських загарбників.

Згодом керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила черговий удар по Антонівському мосту і зазначила, що ЗСУ постійно нагадують окупантам про дистанційну присутність.

ЗСУ ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами, очевидці чули гучні вибухи.

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