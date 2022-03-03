Йдеться також про конфіскацію всього майна.

Верховна Рада України передбачила довічне позбавлення волі за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні на закритому засіданні народні депутати проголосували за закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану" (реєстраційний номер 7116). Інформація про кількість голосів "за" на сайті ВР відсутня.

Законом у статтях 111 та 113 КК України передбачено максимальне покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану - позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавленням волі, з обов’язковою конфіскацією всього майна.

Також заборонено будь-яку амністію до осіб, які скоїли державну зраду та диверсію.

Раніше Верховна Рада України ухвалила закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" (№7120), яким дозволила видати вогнепальну зброю цивільним для відбиття нападу Росії.

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