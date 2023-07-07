Уражено пункт управління та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Авіація сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника, два – по зенітно-ракетних комплексах та один - по пункту управління ворога. Також нашими захисниками було знищено два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію радіоелектронної боротьби противника.

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В Генштабі також поінформували, що сьогодні вночі російські окупаційні війська атакували територію України іранськими ударними дронами типу "Shahed".

"Підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил ЗС України 12 із 18 ударних БпЛА було знищено. Крім того, ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя. Також завдав 42 авіаційних удари, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди", - мовиться у зведенні.

Втрати РФ у війні проти України - останні новини

Станом на 7 липня бойові втрати російських окупантів майже сягнули 233 тисяч. 510 загарбників ліквідовано за минулу добу.

Крім цього, спецпризначенці ЦСО "А" СБУ знищили нову партію росіян і ворожої техніки. Зокрема, 2 ворожі танки, 2 САУ "Акація", 3 гармати "Гіацинт-Б", 2 броньовики, станція РЕБ "Поле-21", камеру відеоспостереження, 25 авто, 3 вогневі позиції, 13 ворожих укріплень та один склад з боєприпасами. Крім того, 72 окупанти різко "вибули з чату".

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