Як зазначається, воїни ССО продовжують пошуки ворога, аби сповна "віддячити" їм за трофеї.

Сили спеціальних операцій поблизу одного з населених пунктів виявили російський ЗРК "Бук" та боєприпаси до нього.

Про це у Facebook повідомляє командування Сил спецоперацій ЗСУ.

"На цю знахідку натрапила група ССО України разом із бійцями руху спротиву. Під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій в районі одного з населених пунктів, вояки виявили російський ЗРК "Бук". Поруч із покинутим зенітно-ракетним комплексом був схрон росіян, в якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, воїни ССО продовжують пошуки ворога, аби сповна "віддячити" їм за трофеї.

Раніше повідомлялося, що на півночі України бійці Збройних сил захопили цінні трофеї. Серед них є російська портативна система супутникового зв'язку "Аурига-1.2В".

Довідка УНІАН. ЗРК "Бук" - сімейство самохідних зенітно-ракетних комплексів, призначених для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, БПЛА тощо) на малих та середніх висотах (від 30 м до 14-18 км), в умовах інтенсивної радіопротидії.

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