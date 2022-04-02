Її розробили в 2014 році.

На півночі України бійці Збройних сил захопили цінні трофеї. Серед них є російська портативна система супутникового зв'язку "Аурига-1.2В".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

До посту командування прикріпило фотографії з трофеями. На них присутні кілька одиниць військової техніки без видимих слідів пошкодження. А останній знімок показує "Ауригу-1.2В".

Згадана система супутникового зв'язку була розроблена в 2014 році. Вона має конструкцію трансформера, працює автономно і розгортається за 10 хвилин однією людиною. Установка дозволяє підключитися до закритих каналів відеозв'язку на високогір'Ї і при будь-яких погодних умовах.

Нагадаємо, це не перший раз, коли українські військові добувають у російських окупантів цінне спорядження. Наприклад, в середині березня УНІАН повідомляв, що бійці Сил спеціальних операцій розбили ворога і захопили портативну радіолокаційну станцію "Фара".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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