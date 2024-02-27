Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій.

У Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що втрати Росії у війні проти України станом на 27 лютого 2024 року становлять 412400 осіб вбитими та пораненими.

"Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо - це саме загальні втрати", - заявив речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов у коментарі "Українській правді".

"Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме - безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога. І станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412400 осіб", - пояснив він.

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Втрати РФ в Україні - деталі

Українскі захисники безупинно боронять нашу землю від російських окупантів. За минулу добу, 26 лютого, бійці ЗСУ знищили ще 850 представників армії Російської Федерації. Загальні бойові втрати станом на ранок 27 лютого склали особового складу ‒ близько 412400 осіб.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати росіян у війні становлять 180 тисяч вбитими. Ще до 500 тисяч росіян отримали поранення. Кількість зниклих безвісти президент не назвав.

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