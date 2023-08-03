Відпрацювали по ньому артилерією.

На Лиманському напрямку українські військовослужбовці виявили та знищили російський пункт аеророзвідки.

Про це повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби України у cоціальній мережі Facebook. На відео, яке розмістила ДПСУ, видно, що російські окупанти замаскувалися в лісі і звідти запускали дрони. "Як бонус – ліквідований оператор", - йдеться в повідомленні.

В ДПСУ зазначають, що місце запуску російьських дронів виявили прикордонники. Після цього інформацію про об‘єкт передали побратимам з Десантно-штурмових військ (ДШВ), а ті "в свою чергу відпрацювали по ньому артою".

Втрати Росії в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони знищили 620 російських окупантів в Україні, а загалом від початку повноммасштабного вторгнення втрати ворога склали близько 247850 осіб.

Також знищено 4224 танки, 8234 бойових броньованих машин, 4892 артилерійських систем, 704 РСЗВ, 465 засобів ППО, 4077 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 7372 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Крім того від початку повномасштабного вторгнення знищено: літаків – 315, крилаті ракети ‒ 1347, кораблі /катери ‒ 18.

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