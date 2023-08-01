По ній влучно відпрацювала арта Десантно-штурмових військ.

Бійці Державної прикордонної служби знищили мінометну позицію російських окупантів на Лиманському напрямку. Про це повідомила ДПСУ в Telegram.

"На Лиманському напрямку в окупантів "пригорає". Оператори БпЛА прикордонників виявили мінометну позицію противника, що дошкуляла нашим захисникам", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ДПСУ, за лічені хвилини по ній влучно відпрацювала арта Десантно-штурмових військ, міномет знищено.

Ситуація на фронті - останні дані

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, авіація сил оборони за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника та три - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії упродовж доби уразили п'ять зенітно-ракетних комплексів противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та п'ять районів зосередження особового складу ворога.

Загальні бойові втрати ворога з початку повномасштабної війни орієнтовно склали 246 тис. 690. За добу ЗСУ ліквідували 500 російських загарбників.

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