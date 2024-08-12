Розкрито останні втрати окупантів на Покровському напрямку.

За минулу добу на російсько-українському фронті сталося 71 бойове зіткнення, 30 з них - на Покровському напрямку.

Як йдеться у останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, армія Росії завдала чотири ракетних удари та 45 авіаційних, а також здійснила 229 атак дронами-камікадзе. Крім того, загарбники здійснили майже 2300 обстрілів позицій військ та населених пунктів країни.

На Харківському напрямку загарбники тричі атакували поблизу Вовчанська і Тихого. Підрозділи Сил оборони успішно відбили два штурми, ще один триває. На Куп’янському напрямку окупанти здійснили чотири атаки в районі Піщаного, Берестового та в напрямку Глушківки. Одне боєзіткнення триває.

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12 разів росіяни атакували на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Невське, Новосадове та в Серебрянському лісі. Три боєзіткнення ще точаться. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій росіян в районах Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. У трьох локаціях тривають бої.

На Краматорському напрямку сталося п’ять бойових зіткнень. Загарбники були активними в районі Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського. Чотири спроби потіснити підрозділи ЗСУ виявились марними, триває бій поблизу Часового Яру. Ситуація контрольована, зазначили у Генштабі.

За підтримки авіації війська РФ чотири рази намагалися вклинитися в оборону українських сил на Торецькому напрямку. Вони атакували поблизу населених пунктів Залізне, Дружба та Нью-Йорк. Дві атаки вдался відбити, ще дві - тривають.

На Покровському напрямку Сили оборони відбивали 30 наступальних та штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Новогродівка, Гродівка, Желанне, Орлівка та Миколаївка. Дев’ять боєзіткнень тривають, бійці вживають заходів з утримання визначених рубежів.

За попередніми даними, за добу окупанти втратили понад 250 ліквідованими та пораненими. Також українські бійці знищили три артсистеми, бойову броньовану машину, РСЗВ, три автомобіля та одну одиницю спеціальної техніки. Один російський танк та артсистему суттєво пошкодили.

На Курахівському напрямку сталося два бойових зіткнення. Росіяни зберігають активність, намагаючись просунутися в районі Костянтинівки. Підрозділи Сил оборони відбили одну атаку, триває бій. На Времівському окупанти атакують в напрямку Водяного, ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку українські війська відбили дві безуспішні атаки поблизу Малої Токмачки. На Придніпровському - без суттєвих змін, українські воїни успішно відбили дві атаки.

Ситуація на фронті

Вчора у 59-й окремій мотопіхотній бригаді ім. Якова Гандзюка повідомляли, що російські окупанти ще більш активізувалися на Покровському та Курахівському напрямках.

Водночас командир окремого взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї бригади каже, що через військову операцію на території Росії інтенсивність обстрілів на Харківському напрямку знизилася.

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