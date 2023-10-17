Нещодавно армія агресора втратила біля Бахмута 1500 осіб.

У Росії громадськість висловлює невдоволення через недостатній доступ до інформації про невдачі окупаційної армії на фронті.

Як повідомляється у звіті ISW, нещодавно низка російських блогерів обурились через невказаного союзника генерал-лейтенанта Андрія Сичова, якого нібито було відсторонено від командних обов'язків через військові невдачі в районі Бахмута. За інформацією, збройні сили РФ, імовірно у вересні цього року в районі Бахмута втратили 1500 осіб.

Також з'являється інформація про заборону на публікацію негативних новин про бойові події в Україні в російських ЗМІ та серед воєнних кореспондентів. Згідно з даними експертів з Інституту стратегічних досліджень, у росЗМІ публікують лише 10-20% усієї правдивої інформації. Водночас решту приховують від громадськості з різних причин.

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Втрати Росії у війні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня втрати РФ на фронті в Україні перетнули нову психологічну позначку і перевищили 288 тисяч осіб.

На одному з напрямків підрозділи ЗСУ знищили багато живої сили та техніки противника, серед якої танки, гармати та цілі пункти боєпостачання.

При цьому українські сили продовжують просування на Бахмутському напрямку, російські загарбники зазнали серйозних втрат.

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