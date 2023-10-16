За добу знищено, зокрема, 17 танків супротивника, поділилися у Генштабі.

Втрати ворога на сьогодні в Україні перетнули нову психологічну позначку - тепер становлять понад 288 тисяч російських загарбників.

Сили оборони України за минулу добу знищили 860 окупантів, і тепер загальні ворожі втрати становлять приблизно 288 тисяч 630 осіб, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За його даними, також знищено ще 17 танків супротивника, 23 бойових броньованих машини, 44 артилерійських системи, одну реактивну систему залпового вогню, один літак та один гелікоптер, 11 дронів оперативно-тактичного рівня, 22 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн, а також 5 одиниць спецтехніки.

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Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони на кількох напрямках, але марно. Сили оборони виснажують ворога на всіх ділянках фронту та продовжують наступ.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів марні штурмові дії в районах Авдіївки та ще низки населених пунктів Донецької області. Українські воїни відбили понад 15 атак ворога. На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника в районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

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