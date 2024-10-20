Ворог втратив ще 12 танків, 17 артсистем та 39 бойових броньованих машин.

Збройні сили Україні за минулу добу, 19 жовтня знешкодили на фронті ще 1340 російських загарбників.

Загалом, як повідомляє Генштаб, країна-агресор Росія втратила вже у війні проти України 678 520 солдатів. Крім того, у ворога було знищено багато одиниць військової техніки та озброєння, зокрема:

танків ‒ 9047 (+12);

бойових броньованих машин ‒ 18111 (+39);

артилерійських систем – 19565 (+17);

РСЗВ – 1232;

засоби ППО ‒ 978;

літаків – 369;

гелікоптерів – 329;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17287 (+57)

крилаті ракети ‒ 2624 (+1);

кораблі /катери ‒ 28;

підводні човни - 1.

Також Сили оборони перетворили на брухт 3476 одиниці спеціальної техніки (+3 за добу). Найбільше було втрачено - автомобільної техніки та автоцистерн. Йдеться про 26987, з яких 41 одиницю знищили вчора.

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Наразі російські окупаційні війська намагаються з різних сторін прорватися до населеного пункту Курахівка Донецької області. Також ворог підійшов із трьох боків до міста Селидове.

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