Збройні сили Україні за минулу добу, 19 жовтня знешкодили на фронті ще 1340 російських загарбників.
Загалом, як повідомляє Генштаб, країна-агресор Росія втратила вже у війні проти України 678 520 солдатів. Крім того, у ворога було знищено багато одиниць військової техніки та озброєння, зокрема:
- танків ‒ 9047 (+12);
- бойових броньованих машин ‒ 18111 (+39);
- артилерійських систем – 19565 (+17);
- РСЗВ – 1232;
- засоби ППО ‒ 978;
- літаків – 369;
- гелікоптерів – 329;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17287 (+57)
- крилаті ракети ‒ 2624 (+1);
- кораблі /катери ‒ 28;
- підводні човни - 1.
Також Сили оборони перетворили на брухт 3476 одиниці спеціальної техніки (+3 за добу). Найбільше було втрачено - автомобільної техніки та автоцистерн. Йдеться про 26987, з яких 41 одиницю знищили вчора.
Війна в Україні - останні новини
Війна в Україні триває і, можливо, триватиме ще достатньо довго, але вона не може бути заморожена, заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.
Наразі російські окупаційні війська намагаються з різних сторін прорватися до населеного пункту Курахівка Донецької області. Також ворог підійшов із трьох боків до міста Селидове.