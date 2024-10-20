На полі бою знищується багато ворожих солдатів / фото 93 ОМБр Холодний Яр

Збройні сили Україні за минулу добу, 19 жовтня знешкодили на фронті ще 1340 російських загарбників.

Загалом, як повідомляє Генштаб, країна-агресор Росія втратила вже у війні проти України 678 520 солдатів. Крім того, у ворога було знищено багато одиниць військової техніки та озброєння, зокрема:

  • танків  ‒ 9047 (+12);
  • бойових броньованих машин ‒ 18111 (+39);
  • артилерійських систем – 19565 (+17);
  • РСЗВ – 1232;
  • засоби ППО  ‒ 978;
  • літаків  – 369;
  • гелікоптерів – 329;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17287 (+57)
  • крилаті ракети ‒ 2624 (+1);
  • кораблі /катери  ‒ 28;
  • підводні човни - 1.

Також Сили оборони перетворили на брухт 3476 одиниці спеціальної техніки (+3 за добу). Найбільше було втрачено - автомобільної техніки та автоцистерн. Йдеться про 26987, з яких 41 одиницю знищили вчора.

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