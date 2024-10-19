Росія за добу втратила ще 19 бойових броньованих машин.

Втрати ворога на 19 жовтня 2024 року в Україні відчутно зросли - за добу "мінусовано" ще 1380 російських окупантів.

Тепер загальна кількість "відправлених у пекло" супротивників становить приблизно 677180 осіб. Такою інформацією поділився Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

За добу уражено також 8 російських танків, 19 бойових броньованих машин та 15 артилерійських систем.

Відео дня

У Генштабі додали, що Росія втратила ще 78 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 38 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 25 одиниць спецтехніки:

"Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо!".

Важливі новини України про війну - що повідомлялося

Росіяни вже тривалий час намагаються рухатися вперед на частині сходу України. Супротивники, зазнаючи великих втрат у живій силі й техніці, змогли захопити низку населених пунктів Донбасу, у тому числі Вугледар. Вранці 18 числа аналітики DeepState повідомили, що загарбники змогли просунутися в Донецькій області, зокрема, у місті Часів Яр.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 18 жовтня 2024 року становили приблизно 675 800 супротивників. З початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила також 369 літаків та 329 гвинтокрилів.

Вас також можуть зацікавити новини: