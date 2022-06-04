Бійці угрупування "Схід" 4 червня знищили 60 російських військових.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Так, українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"Сьогодні, 4 червня, наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських фашистських військ, також було знищено два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт", - наголошується в повідомленні.
У зв'язку з цим, втрати ворога складають:
- особового складу - 60 загарбників;
- БТР - 1;
- ББМ - 1;
- мінометів - 2;
- АТТ - 26;
- паливозаправників - 1;
- БПЛА - 3.
Як повідомляв УНІАН, втрати Росії у війні з Україною перетнули нову психологічну позначку: з 24 лютого українські військові ліквідували понад 31 тисячу російських окупантів.