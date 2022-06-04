Також було знищено два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт.

Бійці угрупування "Схід" 4 червня знищили 60 російських військових.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Так, українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні, 4 червня, наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських фашистських військ, також було знищено два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт", - наголошується в повідомленні.

У зв'язку з цим, втрати ворога складають:

особового складу - 60 загарбників;

БТР - 1;

ББМ - 1;

мінометів - 2;

АТТ - 26;

паливозаправників - 1;

БПЛА - 3.

Як повідомляв УНІАН, втрати Росії у війні з Україною перетнули нову психологічну позначку: з 24 лютого українські військові ліквідували понад 31 тисячу російських окупантів.

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