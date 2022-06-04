У нашій країні за добу, зокрема, знищено 9 танків, зазначили в Генштабі української армії.

Українські військові ліквідували понад 31 тис. російських окупантів.

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України, з 24 лютого всього знищено 31 тис. 050 російських військових, з яких близько 100 - за минулу добу.

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 1 тис. 376 танків (9 за минулу добу), 3 тис. 379 бойових броньованих машин (13 за добу), 680 артилерійських систем (5 за добу), 207 реактивних систем залпового вогню, 95 засобів ППО, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 540 безпілотників оперативно-тактичного рівня (5 за добу), 122 крилаті ракети (1 за добу), 13 кораблів/катерів, 2 тис. 337 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (8 за добу), 52 одиниці спецтехніки (1 за добу).

Найбільших втрат за минулу добу супротивник зазнав на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Спочатку вороги скидали бомби на військові об'єкти, а потім атакували й житло мирних людей.

Українські воїни давали гідну відсіч противнику. Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 3 червня на нашій землі були ліквідовані близько 30 950 супротивників і багато їхньої техніки.

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