Українські військові ліквідували понад 31 тис. російських окупантів.
Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України, з 24 лютого всього знищено 31 тис. 050 російських військових, з яких близько 100 - за минулу добу.
Крім того, з початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 1 тис. 376 танків (9 за минулу добу), 3 тис. 379 бойових броньованих машин (13 за добу), 680 артилерійських систем (5 за добу), 207 реактивних систем залпового вогню, 95 засобів ППО, 210 літаків, 175 гелікоптерів, 540 безпілотників оперативно-тактичного рівня (5 за добу), 122 крилаті ракети (1 за добу), 13 кораблів/катерів, 2 тис. 337 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (8 за добу), 52 одиниці спецтехніки (1 за добу).
Найбільших втрат за минулу добу супротивник зазнав на Запорізькому напрямку.
Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Спочатку вороги скидали бомби на військові об'єкти, а потім атакували й житло мирних людей.
Українські воїни давали гідну відсіч противнику. Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 3 червня на нашій землі були ліквідовані близько 30 950 супротивників і багато їхньої техніки.
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