ЗСУ вже знищили 314 російських літаків та 301 гелікоптер.

Українські морські піхотинці збили ще один російський ударний вертоліт.

Про це повідомляється на офіційній сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у соціальній мережі Facebook. У прес-службі не повідомляють, у який спосіб та на якому напрямку українські військові ліквідували вертоліт.

"Морпіхи 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор". Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

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Втрати російської авіації: що відомо

За останніми даними Генерального штабу Збройних Сил України, з 24 лютого 2022 року Росія втратила близько 217 тисяч 910 окупантів. Також відомо про знищення вже 314 російських літаків та 301 гелікоптера.

За даними британської розвідки, через контрнаступальні дії ЗСУ Росія збільшила застосування тактичної бойової авіації на півдні.

"Схеми" писали, що загарбники перекинули на аеродром окупованого Бердянська Запорізької області 20 гелікоптерів.

А радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв про надвелику активність російської авіації над Маріупольським районом 12 червня.

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