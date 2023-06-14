Більшість гелікоптерів - для підтримки сухопутних сил РФ та підсилення захисту від контрнаступу ЗСУ.

Росія перекинула на аеродром окупованого Бердянська 20 гелікоптерів з початок контрнаступальної операції українських сил на Запорізькому напрямку. Проект "Радіо Свободи" "Схеми" опублікував супутникові знімки військового об'єкта.

Planet Labs, зокрема, фіксує станом на 13 червня щонайменше 27 гелікоптерів армії РФ. 20 з них з’явились на аеродромі нещодавно - це підтверджують супутникові знімки за 31 травня.

За допомогою двох авіаційних експертів, "Схемам" вдалось ідентифікували моделі гелікоптерів. А саме: 5 вертольотів Ка-52; 9 вертольотів Мі-8 або Мі-24; 13 вертольотів Ка-29.

Як вказав у коментарі проекту авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, більшість гелікоптерів - для підтримки сухопутних сил РФ та підсилення захисту від контрнаступу ЗСУ.

Зокрема, уточнив експерт, Мі-8 можуть використовувати для евакуації, але, найімовірніше, їх також використовують для оперативного перекидання військових або оснащення ближче до полю бою.

Інший експерт - Михайло Жирохов - підсумував, що наразі цей об'єкт є оперативним аеродромом для авіації РФ, яка летить на материкову Україну з окупованого Криму. "Це вкрай необхідно для них, оскільки в умовах віддаленого базування ефективна підтримка сухопутних військ - "робота по заявкам" - неможлива", додав він.

За словами Жирохова, російські гелікоптери, які базуються на летовищі у Бердянську, також можуть використовувати для екстреної евакуації поранених та перекидання військ і спорядження.

Контрнаступ ЗСУ - головне

13 червня речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов заявив, що в ході ведення наступальної операції Сили оборони протягом минулої доби на Бердянському напрямку просунулися від 500 метрів до 1 кілометру, площа території взятої під контроль склала до трьох квадратних кілометрів.

Інститут вивчення війни повідомляє про просування ЗСУ на трьох напрямках. Україна, на думку експертів, має обмежені територіальні успіхи. Всього з початку контрнаступу звільнено понад 100 кв. км території.

Наразі відомо про звільнення низки населених пунктів на стику Донецької та Запорізької областей. У Міноборони коментують нові успіхи ЗСУ стримано і без зайвих подробиць.

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